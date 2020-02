Fisco obrigado a não litigar contra Luís Filipe Vieira

Nelson Morais Hoje às 08:14 Facebook

Nova lei e jurisprudência do Supremo Tribunal Administrativo levaram a desistências em processos contra múltiplos contribuintes que venderam ações em 2010.

Uma lei publicada em 2018 e a jurisprudência uniforme do Supremo Tribunal Administrativo (STA) levaram a Autoridade Tributária (AT) a desistir de múltiplos processos contra contribuintes que contestaram a tributação de mais-valias pela alienação de ações no ano de 2010, entre os quais Luís Filipe Vieira.

No caso do presidente do Benfica, houve lugar à restituição de 1,6 milhões de euros e à desistência de um recurso para o tribunal superior, em face de uma decisão desfavorável ao Fisco, em processo no Tribunal Administrativo e Fiscal de Sintra.

