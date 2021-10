Foi à esquadra denunciar agressão e acabou detido por agredir PSP

Salomão Rodrigues Hoje às 15:55 Facebook

Um homem de 45 anos foi detido, na esquadra de São João da Madeira, quando ali se deslocou para apresentar uma denúncia devido a agressões sofridas. Acabou detido depois de, alegadamente, agredir o polícia de serviço.

O homem apresentava ferimentos numa das mãos, pelo que o agente de serviço o aconselhou a tratar primeiro os ferimentos e depois proceder à denúncia.

"O suspeito, discordando do conselho, demonstrou, de imediato, uma postura agressiva, tendo desferido um murro no peito do polícia, além de o ter injuriado, de forma reiterada, pelo que lhe foi dada voz de detenção", explicou, em comunicado, a PSP.

Após as diligências necessárias, o detido foi libertado e notificado para comparecer no Tribunal de São João da Madeira.