Foi condenado por homicídio em Portugal e fugiu para o Brasil

Um homem de 53 anos, condenado por homicídio, entre outros crimes, foi detido no Brasil e extraditado para Portugal, onde vai cumprir uma pena de 19 anos e seis meses de prisão.

Segundo uma nota enviada às redações, a Polícia Judiciária (PJ), através da Diretoria de Lisboa e Vale do Tejo e da Unidade de Cooperação Internacional, operacionalizou a extradição do cidadão português detido no Recife, no Brasil.

O homem vai cumprir uma pena de 19 anos e seis meses de prisão em Portugal por homicídio agravado; dois crimes de homicídio agravado na forma tentada e um crime de detenção de arma proibida.

Os crimes em causa ocorreram em dezembro de 2015 em Santarém e foram investigados pela PJ nos anos de 2015 e 2016. O arguido, após os homicídios e já durante o julgamento, ausentou-se do país e fugiu para o Brasil.

A PJ deslocou-se ao Recife, onde o detido lhe foi entregue pelas autoridades brasileiras, voltando depois para Portugal. O condenado vai cumprir a pena no Estabelecimento Prisional de Lisboa.