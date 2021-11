Frascos de creme escondiam 1,5 quilos de cocaína

JN/Agências Ontem às 22:55 Facebook

Twitter

Partilhar

Os funcionários da Alfândega do aeroporto de Faro apreenderam 1,5 quilos de cocaína numa mala de viagem, divulgou a Autoridade Tributária e Aduaneira.

Em comunicado, a Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) explica que a apreensão decorreu no dia 12 de novembro na delegação aduaneira do aeroporto de Faro e que a cocaína estava a ser transportada no interior de uma bagagem que acompanhava um viajante proveniente do Brasil.

"O modus operandi utilizado neste caso escondia a droga transportada dissimulada no interior de embalagens de produtos cosméticos, designadamente um frasco de creme para cabelo e um boião de gel redutor", pode ler-se.

A deteção dos estupefacientes foi levada a cabo pelos funcionários aduaneiros, através de técnicas de análise de risco, inspeção, e controlo desenvolvidas pela AT, no sentido de reforçar as capacidades para cumprir a sua missão no que respeita ao combate à prática de atos ilícitos, à proteção da sociedade e da saúde pública, salienta ainda.

Ao longo as últimas semanas os serviços da Alfândega da AT efetuaram várias apreensões de cocaína nos aeroportos de Lisboa e do Porto, escondida em malas provenientes do Brasil.