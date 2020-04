Fugiu o infetado com Covid-19 que domingo foi detido a passear na Póvoa de Varzim

Ana Trocado Marques Hoje às 16:13 Facebook

Foi detido por violação grave do dever de confinamento e conduzido a casa. Horas depois, voltou a fugir. O homem, de 43 anos, infetado com Covid-19, estava a morar com a mãe numa casa alugada em Aver-o-Mar, na Póvoa de Varzim. Agora, está a ser procurado pelas autoridades. Pode ter ido para Fafe

O operário da construção civil foi detido pela PSP, domingo, à hora do almoço. Estava emigrado em França a trabalhar. Em meados de março regressou a Portugal, a Fafe, onde reside, com sintomas gripais. Foi ao Hospital de S. João, no Porto, onde lhe foi feito o teste ao Covid-19. Foi mandado para casa em isolamento. O resultado do teste haveria de sair no dia seguinte - positivo -, mas a Saúde nunca mais conseguiu contactar o homem, que abandonou o concelho.

Alugou casa em Aver-o-Mar e mudou-se com a mãe, uma idosa de 70 anos. Os vizinhos contam que "passava os dias na padaria e no café" e "andava na rua como se nada fosse". Ninguém imaginava que estivesse infetado. Depois de várias tentativas de o contactar, ontem, a PSP montou um cerco junto à casa do homem, próximo da praia da Fragosa.

Acabou por o deter. Às autoridades alegou já não ter quaisquer sintomas, mas admitiu que, desde que fez o teste, tem andado na rua, não cumpriu o isolamento, nem utilizou quaisquer equipamentos de proteção. Também a mãe fazia "vida normal" e nunca foi testada.

O operário da construção foi detido, conduzido a casa e avisado do dever de isolamento total a que está sujeito, até que volte a ser submetido a novo teste.

Mas a verdade é que o isolamento pouco durou. Segundo contam os vizinhos, depois de a PSP abandonar o local, o homem fez as malas e fez-se à estrada com a mãe. Até agora não regressou a Aver-o-Mar. A PSP já alertou as autoridades em Fafe, uma vez que o indivíduo será natural daquele concelho, onde tem casa e para onde pode, agora, ter fugido.