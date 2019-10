Funcionários do SEF, Fisco e Segurança Social envolvidos em rede de imigração ilegal

Alexandre Panda Hoje às 09:21, atualizado às 09:53 Facebook

Uma inspetora do SEF e funcionários da Autoridade Tributária e da Segurança Social foram detidos pela Polícia Judiciária, esta terça-feira de manhã, por suspeita de envolvimento num esquema de legalização de imigrantes à margem da lei.

Segundo apurou o JN, a rede é suspeita de legalizar centenas de imigrantes através de um esquema de corrupção que previa a obtenção de subornos.

Os funcionários do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), do Fisco e da Segurança Social facilitavam e adulteravam documentos dos candidatos para agilizarem a obtenção das autorizações de residência, fechando os olhos a eventuais irregularidades dos processos. Os imigrantes são maioritariamente oriundos do Paquistão e eram angariados por compatriotas a quem pagavam milhares de euros para obterem legalizações em poucos dias. No esquema de auxílio à imigração ilegal, estaria envolvido um escritório de advogados, que recebia os estrangeiros.

Advogado já tinha sido condenado em 2013 por auxílio à imigração ilegal

Entre os detidos, está uma funcionária do SEF, dois do Fisco, dois da Segurança Social e três advogados, um dos quais, de origem moçambicana, já tinha sido detido e condenado em 2013 por crime de auxílio à imigração ilegal.

A Polícia Judiciária está a realizar buscas nas instalações das instituições referidas, no escritório de advogados em causa e nas casas dos suspeitos. A megaoperação concentra-se essencialmente na área da Grande Lisboa e já culminou na detenção de cerca de 20 arguidos, devendo o número de detidos aumentar durante o dia.