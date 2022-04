Furtam carro em Cascais e tentam extorquir dono

JN Hoje às 17:40 Facebook

Uma mulher e o seu namorado, com 35 e 43 anos, foram detidos pela PSP num carro furtado em Cascais, após terem recusado uma ordem de paragem das autoridades. A detida é suspeita de ter tentado extorquir dinheiro ao proprietário do veículo sob ameaça de destruir o carro.

O casal foi mandado parar, na madrugada desta quarta-feira, numa simples operação de fiscalização rodoviária, em Lisboa. Fugiram, mas os namorados foram logo surpreendidos por polícias que os forçaram a imobilizar o carro.

"A viatura, avaliada em 25 mil euros, havia sido furtada no final do mês passado na zona de Cascais. A viatura para além de furtada, tinha as chapas de matrícula adulteradas, recaindo assim, responsabilidade criminal pela falsificação", explicou a PSP, numa nota de imprensa enviada esta sexta-feira.

As primeiras diligências dos investigadores permitiram apurar que a mulher contactou o dono do carro e exigiu dinheiro para lho devolver. Caso contrário, prometeu destruir o veículo.

Foram então detidos por furto de viatura, falsificação de matrículas e de extorsão.