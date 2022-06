Furtam carro em Marco de Canaveses e são apanhados em Cinfães  

Um casal foi detido, no passado fim de semana, pela GNR no concelho de Cinfães por furtos. O homem, de 24 anos, e a mulher, de 27, foram apanhados numa operação STOP levada a cabo pela força policial.

"No âmbito de uma ação de fiscalização rodoviária, os militares da Guarda abordaram o condutor de um veículo que evidenciou um comportamento suspeito e algum nervosismo, bem como a ocupante, sendo que após a solicitação dos documentos do veículo, constatou-se que estes não correspondiam às características do mesmo", explica a GNR de Viseu em comunicado.

As matrículas do carro intercetado pertenciam a uma outra viatura que tinha sido furtada em Vizela. Já "o veículo em questão tinha sido furtado em Marco de Canaveses".

"No decorrer da ação foi efetuada uma revista de segurança aos suspeitos, culminando na apreensão de um cartão de crédito furtado no concelho de Resende, e de 89 euros em numerário", avança ainda a GNR.

O casal já tem antecedentes criminais por furtos. Presentes ao Tribunal de Viseu, para primeiro interrogatório judicial, os detidos ficaram sujeitos à medida de coação de prisão preventiva.