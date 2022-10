Um grupo assaltou, na madrugada desta segunda-feira, a escola de surf de Paramos, Espinho.

Levaram um total de 12 pranchas, 28 fatos de surf e material relacionado com as aulas de surf que se encontrava no interior de um contentor.

Os prejuízos causados pelos assaltantes estão avaliados em cerca de cinco mil euros.

PUB

A Polícia Marítima do Porto tomou conta da ocorrência.