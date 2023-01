Furtos de azeitona levam à detenção de 18 pessoas

Dezoito pessoas foram detidas esta quarta-feira nos concelhos de Beja e Aljustrel por furto de azeitona. Foram recuperadas 1.9 toneladas de azeitona e apreendidas sete viaturas.

Em ações de fiscalização no âmbito da campanha da azeitona que está a decorrer, militares do Comando Territorial de Beja da GNR detiveram 18 pessoas nos concelhos de Beja e de Aljustrel, tendo ainda recuperado 1.900 quilos de azeitona furtada e apreendido 2.389 euros em dinheiro e sete viaturas.

Os seis detidos no concelho de Aljustrel vão ser presentes esta quinta-feira a um Juiz de Instrução Criminal (JIC) no Tribunal de Ourique, enquanto que os 12 detidos no concelho de Beja foram notificados para comparecer também neste dia no Tribunal da cidade.

Desde o início da campanha da azeitona 2022/2023, cuja apanha começou no passado dia 15 de outubro, já foram furtados 42.077 quilos, em 16 furtos em diversos olivais dos concelhos de Beja, Moura e Aljustrel. Foram detidas 80 pessoas, incluindo nove mulheres, com idades compreendidas entre os 16 e os 61 anos de idade, e apreendidas 26 viaturas, entre as quais um BMW e 11 máquinas manuais para a apanha da azeitona no solo.

Foram ainda identificados nove homens e dois foram constituídos arguidos, estes por recetação e apreendidos 50 euros da "transação" da azeitona furtada e recebida pelos dois indivíduos, mais os 2.389 euros da última operação em Beja e Aljustrel.