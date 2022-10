Furtou carregador em loja do aeroporto e insultou polícias

R.P. Hoje às 16:17 Facebook

Um homem, com 37 anos, foi detido pela PSP quando tentava furtar um carregador para telemóveis numa loja do Aeroporto de Lisboa. Recusou sair do estabelecimento sem o aparelho e ainda insultou as funcionárias e os polícias.

A detenção ocorreu no passado domingo, cerca das 22.50 horas, quando o homem se encontrava no interior de uma loja do Aeroporto Humberto Delgado, tendo retirado do expositor uma embalagem de um carregador para telemóvel, danificando-o.

"Ao ser confrontado pelas funcionárias, sobre a necessidade de pagamento, referiu não o pretender fazer. Durante as diligências, o suspeito recusou identificar-se afirmando que não iria sair da loja sem o carregador e que a Polícia não tinha nenhuma autoridade sobre as atitudes dele, tendo sido novamente advertido para que cessasse a sua conduta não cooperante", refere a PSP, em comunicado divulgado esta quarta-feira.

Num tom "agressivo e ameaçador para com as funcionárias e os agentes" proferiu várias "expressões insultuosas" e recusou-se a sair do local, não acatando as ordens emanadas da PSP para se identificar e prosseguido com as injúrias, motivo pelo qual foi detido.

Após diligências, verificou-se que, naquele dia, o homem já havia causado desacatos em outras áreas do aeroporto

Foi constituído arguido e prestou Termo de Identidade e Residência, sendo presente na Instância Criminal de Lisboa - Secção de Pequena Criminalidade, onde lhe foi agendada audiência de julgamento para o próximo dia 20 de outubro.