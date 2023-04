Furtou quatro pares de meias e tinha droga e um telemóvel furtado

A PSP deteve um homem, com 23 anos, que foi surpreendido a furtar quatro pares de meias numa loja, na Rua de Santa Catarina, no Porto. Além disso, tinha droga numa mochila e andava com um telemóvel que comprara, mas que havia sido furtado.

O indivíduo, sem residência fixa em Portugal, foi intercetado por dois funcionários da loja, este sábado, cerca das 13.25 horas, após ter passado as linhas de caixa sem efetuar o pagamento de artigos de quatro pares de meias).

A PSP foi chamada ao estabelecimento e quando os agentes chegaram e revistaram a mochila do suspeito encontraram 280 doses de haxixe e 58 de ecstasy. Além disso, tinha um telemóvel que comprara a um indivíduo mas que constava para apreender por ter sido furtado, e dois alicantes, que se presume servirem para cortar alarmes nas lojas .

O detido deverá ser ouvido, e sta segunda-feira, em primeiro interrogatório judicial.