Furtou telemóvel no aeroporto e vendeu-o por cinco euros

A PSP deteve um homem, que foi encontrado a dormir no Aeroporto de Lisboa, suspeito de posse de droga e de furto de um telemóvel, que vendeu por cinco euros, e um passaporte.

A detenção ocorreu no sábado e o suspeito, de 20 anos, foi encontrado a pernoitar no aeroporto, tendo sido abordado pelos agentes por ter as mesmas características físicas e a indumentária de um homem que, no dia anterior, havia furtado um telemóvel e um passaporte na área das chegadas.

Questionado pelos polícias sobre o telemóvel, confirmou que o havia furtado e vendido na zona da Baixa por cinco euros. E, quando perguntado sobre a posse de algo ilícito, retirou do bolso 11,65 doses de cocaína.

Foi constituído arguido, tendo prestado Termo de Identidade e Residência, sendo notificado para ser presente a primeiro interrogatório judicial na Instância Local Criminal de Lisboa.