As buscas relacionadas com o desaparecimento de Madeleine McCann há 16 anos começaram, esta manhã, às 8 horas, na barragem do Arade, em Silves, distrito de Faro, envolvendo dezenas de agentes.

As buscas estão ser realizadas pela Polícia Judiciária e acompanhadas por autoridades alemãs e inglesas. Dezenas de jornalistas de vários países estão no local a acompanhar as diligências policiais do caso do desaparecimento há 16 anos de Maddie McCann na Praia da Luz em Lagos.