"Gangue dos Híperes" detido por dezenas de furtos entre Lisboa e o Algarve

A PSP de Beja deteve, na tarde do passado sábado, em flagrante delito, três portugueses e dois brasileiros, com idades compreendidas entre 22 e 35 anos, integrantes de um grupo que se dedicava ao furto de bebidas e aparelhos eletrónicos e de comunicações, no interior das lojas das grandes superfícies comerciais.

Conhecido como o "Gangue dos Híperes", o grupo é procedente de uma localidade do concelho de Odivelas, no distrito de Lisboa, e é suspeito de mais de três dezenas de furtos praticados desde janeiro de 2022, na zona da Grande Lisboa, no Alentejo e no Algarve.

As detenções ocorreram cerca das 16.00 horas de sábado, no interior da loja do Modelo, no Retail Parque de Beja, numa altura em que o grupo já tinha em dois carrinhos de compras mais de quatro mil euros de bebidas, prontas para saírem do estabelecimento sem passarem pelas caixas e sem acionarem os detetores de furtos. Os cinco indivíduos foram neutralizados pela ação da PSP, tendo somente um deles, praticante de artes marciais resistido aos agentes da PSP, mas acabou também detido.

O grupo tinha um modus operandi muito singular de atuar. Entrava nas lojas e à medida que tirava os produtos das prateleiras, "neutralizava", através de um aparelho portátil, a ação dos códigos de barras como se estivessem pagos. Depois três dos suspeitos, simulavam uma discussão entre eles, atraindo as atenções dos seguranças, enquanto os outros dois deixavam o local com os produtos, que transportavam numa viatura estacionada no local.

O "Gangue dos Híperes" foi traído por um furto feito no dia anterior na loja da Worten, no Continente localizado no outro extremo da cidade, junto ao IP2, de onde levaram diverso material eletrónico e telemóveis. Visionadas as imagens das câmaras de filmar, os agentes da Esquadra de Investigação Criminal (EIC) pediram informações a outros comandos distritais e perceberam que estavam em presença de um grupo muito perigoso e organizado. Após a entrada no estabelecimento do Retail Parque, os agentes "à paisana" aguardaram que estes estivessem prontos para sair do espaço para atuarem e fazerem as detenções.

Para além da apreensão das bebidas, foi também apreendida uma viatura de alta cilindrada, ao que tido indica furtada, diversas chapas de matriculas falsas, que os suspeitos usavam em cada furto e recuperado o material do furto perpetrado na sexta-feira.

Os cinco homens, alguns deles já condenados a penas efetivas de prisão, estão a ser presentes a um Juiz de Instrução Criminal do Tribunal de Beja para aplicação das competentes medidas de coação.