Gangue surpreendido a furtar peças de carros estacionados

A Polícia deteve três homens e uma mulher, que foram surpreendidos a furtar peças de automóveis estacionados em Odivelas. Já estavam na posse de diversos componentes, incluindo quatro jantes e um quadrante.

Os detidos, com idades compreendidas entre os 20 e os 26 anos foram surpreendidos, cerca da 1.30 horas, na Rua de D. Afonso Henriques, n​​​​​​a zona da Póvoa de Santo Adrião, Odivelas, por agentes da PSP que passavam em patrulha. O grupo fugiu em diversas direções assim que viu o carro-patrulha, o que levantou suspeitas aos agentes que os abordaram de imediato.

"Na abordagem verificou-se que os mesmos se encontravam na posse de vários componentes de veículos, subtraídos de duas viaturas ali parqueadas", refere a PSP em comunicado divulgado esta terça-feira.

No carro onde seguiam a Polícia apreendeu quatro jantes de liga leve, com os respetivos pneus, uma chapeleira com duas colunas embutidas, um quadrante de veículo, três chaves de rodas, dois macacos e sete pernos de rodas.

"Importa referir, que nos últimos meses, as zonas do concelho de Odivelas e de Loures, têm sido fustigadas por este tipo de ilícito, concretamente, furto de componentes de veículo automóvel, que merece especial atenção por parte da PSP, em virtude de impactar o sentimento de segurança da população", afirma a PSP, em comunicado divulgado esta terça-feira.

Os detidos foram notificados para apresentação a interrogatório Judicial no Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa Norte/Loures, para efeitos de aplicação de medidas de coação.