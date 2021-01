Gangue tinha sede em Francos e filial no Aleixo

Tiago Rodrigues Alves com Alexandre Panda Hoje às 09:54 Facebook

Trocavam quase diariamente de casa de recuo e de vendedores. Pouco falavam ao telefone e viajavam de táxi, Uber e carros de aluguer para não serem seguidos. Estavam sediados no Bairro de Francos, mas chegaram a ter uma "filial" no Bairro do Aleixo, ambos no Porto.

Apesar dos cuidados, o grupo altamente organizado e hierarquizado foi desmantelado pela PSP, em fevereiro de 2020. Duas mulheres e 18 homens foram acusados pelo Ministério Público (MP) e estão agora a ser julgados no Tribunal do Porto, por tráfico de droga.

Desde 2017, pelo menos, que os arguidos vinham vendendo droga no Bairro de Francos, em Ramalde. E, para isso, montaram uma estrutura com funções bem definidas: vigias, "cozinheiros", transportadores, vendedores, tesoureiro e gestor operacional. As tarefas de cada um variavam conforme as necessidades e o grau de confiança neles depositado, havendo, inclusive, promoções e despromoções.