Geria rede de tráfico de droga na Moita através da prisão

Rogério Matos Hoje às 13:20 Facebook

Twitter

Partilhar

O Ministério Público acusou 21 arguidos de tráfico de droga na Moita. O cabecilha do grupo denominado "Jana Park" geria o esquema através do Estabelecimento Prisional de Sintra e também está acusado em conjunto com outro arguido de introdução de produto estupefaciente neste estabelecimento.

O esquema decorria pelo menos desde março de 2019, segundo a investigação liderada pela GNR do Montijo. Doze destes arguidos organizaram-se num grupo designado como "Jana Park" que, de forma concertada, se dedicava em conjugação de esforços e meios, e de forma reiterada, à compra, venda, cedência, oferta ou entrega de produtos estupefacientes, nomeadamente, canábis na localidade da Moita.

A 13 desses arguidos foi imputada a prática de um crime de tráfico de estupefacientes agravado e aos restantes a prática de um crime de tráfico de estupefacientes. Três dos arguidos estão sujeitos à medida de coação de prisão preventiva.