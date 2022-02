Traficantes detidos em Setúbal e Palmela com droga e mais de 55 mil euros

Reis Pinto Hoje às 11:33 Facebook

A GNR deteve, na terça-feira, em Setúbal e Palmela, dois homens, de 24 e 29 anos, indiciados por tráfico de droga. Foram desmanteladas duas estufas de plantação de canábis e apreendidos 415 doses de haxixe e canábis e 55 175 mil euros.

No âmbito de uma investigação por tráfico de estupefacientes que decorria há cerca de seis meses, os militares da Guarda cumpriram seis mandados de busca, três domiciliárias e três em veículos, tendo sido detidos os dois homens, que vão ser ouvidos esta quarta-feira, em primeiro interrogatório judicial.

Nas buscas foram apreendidos 55 175 euros em dinheiro, 150 doses de haxixe resina, 365 doses de canábis, 21 pés de canábis, duas estufas, uma de produção e outra de secagem de canábis, três telemóveis, um televisor, dois carros, 13 invólucros deflagrados de calibre 7,65 mm, uma arma de ar comprimido de calibre 4,5 mm e cinco muniçóes (calibres 12,7 mm e 7.62 mm).

A operação contou com o reforço de militares do Grupo de Intervenção de Ordem Pública e do Grupo de Intervenção Cinotécnico da Unidade de Intervenção, do Destacamento de Intervenção de Setúbal, da estrutura de investigação criminal do Comando Territorial de Setúbal e com o apoio da PSP.