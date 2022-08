GNR apanha dois homens a assaltar casa em Carregal do Sal

Dois homens, de 30 e 41 anos, foram detidos pela GNR em flagrante a furtar uma habitação no concelho de Carregal do Sal. A dupla foi apanhada na sequência de um alerta para as autoridades.

"No seguimento de um alerta a dar conta de que estaria a decorrer um furto numa residência, os militares da Guarda conseguiram surpreender os suspeitos em flagrante, quando se preparavam para abandonar a residência na posse de diversos objetos furtados, motivo que levou às suas detenções em flagrante", adianta em comunicado a GNR.

Os dois indivíduos, com antecedentes criminais por furtos, já foram presentes a tribunal, tendo ficado em prisão preventiva por ordem judicial.

A GNR anunciou, ainda, ter identificado um homem e uma mulher, de 47 e 37 anos, por furto numa residência, no concelho de Mangualde.

"No âmbito de uma investigação por furto em residência, os militares da Guarda deram cumprimento a três mandados de busca domiciliária, que culminaram com a apreensão e recuperação do material furtado", explica a força policial.

Entre os objetos recuperados estão 205 gramas de ouro, 130 euros em dinheiro, quatro telemóveis e uma arma de fogo.

No decorrer das buscas, a GNR deteve ainda uma mulher, de 65 anos, por posse ilegal de arma. O caso foi remetido para o Tribunal de Mangualde.