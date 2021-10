GNR apreende viaturas roubadas em oficina

Teixeira Correia Hoje às 00:34 Facebook

Uma ação de fiscalização ambiental a um estabelecimento de reparação automóvel realizada por elementos do Núcleo de Proteção Ambiental (NPA) da GNR do Comando Territorial Beja (CTBeja) levou à apreensão de quatro viaturas, duas furtadas e duas por questões tributárias.

A recuperação e apreensão dos quatro veículos foi feita por militares do Destacamento Territorial de Beja (DTB) numa oficina auto na freguesia rural de Trigaches, no concelho de Beja. Durante a operação, foi detetada uma moto-quatro que tinha sido furtada em Serpa há 11 anos e um veículo ligeiro de passageiros, com matrícula espanhola, furtado no país vizinho.

Em coordenação com as Autoridades Tributárias e Aduaneiras de Cuba e Palmela, por questões fiscais foram ainda apreendidos um veículo de passageiros e um veículo pesado de transporte de passageiros.

O responsável do estabelecimento, de 39 anos, foi constituído arguido, tendo sido sujeito ao termo de identidade e residência (TIR). A GNR remeteu os factos ao Tribunal Judicial de Beja.

Da fiscalização ambiental à oficina resultou ainda a elaboração de quatro autos de contraordenação por ausência de licenciamento e incorreto tratamento de resíduos.

Além dos operacionais do NPA e DTB, a GNR empenhou militares do Núcleo de Investigação Criminal de Beja, elementos responsáveis por se apurar os furtos das duas viaturas apreendidas.