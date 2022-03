GNR apreendeu 3256 artigos confrafeitos em mercado na Calda da rainha

R.P. Hoje às 15:12 Facebook

A GNR das Caldas da Rainha identificou, no domingo, quatro mulheres e seis homens, com idades compreendidas entre os 18 e 55 anos, por venda de artigos contrafeitos no mercado semanal de Santana, em Alvorninha, Caldas da Rainha.

Segundo a GNR, durante uma ação de fiscalização foram apreendidos 3 256 artigos contrafeitos, de marcas conceituada, com um valor estimado superior a 51 mil euros.

Os militares apreenderam 2214 peças de vestuário,308 pares de meias e roupa interior, 612 pares de calçado, 33 malas de senhora e 89 perfumes.

No decorrer da ação foram ainda fiscalizados três estabelecimentos de restauração e bebidas a funcionar no recinto, tendo sido levantados três autos de contra-ordenação, no âmbito do policiamento geral.

A operação contou com o empenhamento de militares do Destacamento Territorial das Caldas da Rainha e dos Destacamentos de Intervenção de Leiria e Coimbra.

Os factos foram remetidos para o Tribunal Judicial das Caldas da Rainha.