GNR apreendeu duas lanchas rápidas e um camião

A Unidade De Controlo Costeiro (UCC) da GNR apreendeu na quarta-feira, em Alverca e em Olhão, duas lanchas rápidas e o camião que transportava uma delas. Uma das embarcações foi encontrada abandonada e tinha a bordo cinco mil litros de gasolina.

As duas lanchas foram localizadas com recurso ao Sistema Integrado de Vigilância, Comando e Controlo (SIVICC), que visa garantir a deteção, localização e identificação de ameaças no mar territorial, orla costeira e fronteira externa marítima da União Europeia.

Na zona de Alverca foram detetados movimentos suspeitos e encontrada abandonada uma embarcação sem registo e equipada com três motores de elevada potência, contendo no seu interior diversos equipamentos de navegação (que permitem a navegação em alto mar) e cerca de 140 jerricãs de combustível, contendo cinco mil litros de gasolina.

Camião que transportava lancha, em Olhão Foto: DR

"Este material indicia a prática de ilícitos criminais, atendendo às características do mesmo, nomeadamente o facto da embarcação não se encontrar documentada, sem registo (proprietário e matrícula) e com adulteração dos carateres identificativos dos motores", refere, em comunicado, a UCC.

Foi elaborado um auto de notícia e os factos foram remetidos para o Tribunal da Comarca de Vila Franca de Xira.

Em Olhão, e através da vigilância entre os pontos de passagem autorizados da fronteira marítima, os militares da UCC detetaram um veículo pesado junto à Ria Formosa, na zona de Olhão. Após a monitorização dos movimentos da viatura, através de meios auxiliares de visão, complementares ao SIVICC, os militares deslocaram-se para o local para proceder à fiscalização da viatura.

Embarcação apreendida em Alverca Foto: DR

No decorrer da fiscalização verificou-se que o camião transportava uma embarcação de alta velocidade, sem registo, equipada com quatro motores de elevada potência e diversos equipamentos de navegação (que permitem a navegação em alto mar).

"A situação suspeita e o material apreendido indicia a prática de ilícitos criminais, atendendo às características do mesmo, nomeadamente o facto da embarcação não se encontrar documentada, sem registo (proprietário e matrícula) e com adulteração dos carateres identificativos dos motores", divulgou a UCC.

Foram apreendidos o camião e a lancha e identificado um indivíduo.

Camião com a lancha, em Olhão Foto: DR

Foi elaborado o auto de notícia e os factos foram remetidos para o Departamento de Investigação e Ação Penal da Comarca de Faro.

A Unidade de Controlo Costeiro é a unidade especializada responsável pelo cumprimento da missão da Guarda em toda a extensão da costa e no mar territorial, com competências específicas de vigilância, patrulhamento e interceção terrestre ou marítima em toda a costa e mar territorial do continente e das Regiões Autónomas, competindo-lhe, ainda, gerir e operar o SIVICC.