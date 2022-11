GNR apreendeu mais de 24 mil cigarros no Porto e Vila Nova de Gaia

JN Hoje às 09:16 Facebook

Uma operação de fiscalização da GNR, no Porto e Vila Nova de Gaia, redundou na apreensão de 24760 cigarros e 24 litros de bebidas alcoólicas.

Conduzida pela Unidade de Ação Fiscal (UAF), através do Destacamento de Ação Fiscal (DAF) do Porto, no dia 17 de novembro, com vista à prevenção e combate à evasão e fraude tributária, a fiscalização detetou 26 infrações tributárias. Foram apreendidos 24760 cigarros, 300 gramas de folha de tabaco e 24 litros de bebidas alcoólicas, cujo valor ascende a aproximadamente 6800 euros.

"No decorrer da ação foram identificados cinco homens, com idades compreendidas entre os 50 e os 60 anos, por introdução irregular ao consumo de tabaco e bebidas alcoólicas", informou a GNR, em comunicado.

"A introdução no consumo do material apreendido teria causado um prejuízo ao Estado, em sede de Imposto sobre o Tabaco (IT), Imposto sobre o Álcool e Bebidas Alcoólicas (IABA) e Imposto de Valor Acrescentado (IVA) superior a cinco mil euros", diz o documento. No seguimento da ação "foram, ainda, fiscalizadas viaturas e detetadas mercadorias em infração no âmbito do Regime de Bens em Circulação (RBC), no valor de 8300 euros", dia ainda o documento enviado às redações este sábado de manhhã.