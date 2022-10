GNR da Maia ganha estatuto e militares

Roberto Bessa Moreira Hoje às 20:55 Facebook

O posto da GNR da Maia será transformado em subdestacamento, estrutura que, na orgânica da Guarda, só existia nas regiões do Algarve e Lisboa. A alteração foi confirmada, ao JN, pelo ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, que ontem presidiu à cerimónia do 14.º aniversário do Comando Territorial do Porto. E foi elogiada pelo autarca maiato, Silva Tiago, que anunciou o reforço do efetivo com dez militares. Porém, para a Associação Nacional de Sargentos da Guarda (ANSG) esta medida irá "sugar reforços" apenas para "encaixar os oficiais".

Segundo José Luís Carneiro, foi já autorizada a passagem do posto territorial da GNR Maia a subdestacamento. Medida que, defende o governante, irá permitir uma diversificação das valências, bem como um reforço dos meios humanos ao serviço da GNR na Maia.

O presidente da Câmara da Maia acolheu a notícia "com particular satisfação pessoal e institucional", alegando que as freguesias de Castêlo da Maia, Moreira, Vila Nova da Telha, Nogueira-Silva Escura e Folgosa "passarão a contar com uma presença mais significativa da GNR", que passará "a ser comandada localmente por um oficial de carreira" e receberá "um reforço de mais dez efetivos".