GNR da Nazaré apreende 770 quilos de pescada sem as medidas legais

A Unidade de Controlo Costeiro da GNR apreendeu 770 quilos de pescada subdimensionada no porto de abrigo da Nazaré, foi anunciado este domingo.

"No âmbito de uma ação de fiscalização levada a cabo com o objetivo de controlar a comercialização de pescado fresco, os militares da Guarda intercetaram uma viatura que continha no seu interior pescado sem as medidas regulamentares de venda", afirma a GNR em comunicado.

A apreensão desta quantidade de pescada (merluccius merluccius) pelo Subdestacamento de Controlo Costeiro da Nazaré, no distrito de Leiria, ocorreu na sexta-feira, mas só foi divulgada este domingo.

A ação policial permitiu identificar um homem de 42 anos, tendo sido elaborado o auto de contraordenação, cuja coima pode ascender a 37 500 euros, para ser remetido à Direção-Geral de Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos.

"O pescado apreendido, depois de submetido ao controlo higiossanitário, será entregue a várias instituições de solidariedade social", adianta a GNR, alertando que "uma medida de gestão sustentável do pescado é o respeito das medidas mínimas de captura, cujo objetivo é melhorar a rentabilidade potencial" deste recurso natural.