GNR de Guimarães deteve traficante com pena para cumprir

O Núcleo de Investigação Criminal da GNR de Guimarães deteve um homem de 54 anos acusado do crime de tráfico de estupefacientes. O suspeito tinha já sido condenado em processo anterior e havia um mandado para a sua detenção.

No cumprimento do mandado de detenção, o homem foi conduzido ao Estabelecimento Prisional de Vale do Sousa.

Segundo o comunicado da GNR, este processo de investigação durava há três meses. Durante a busca domiciliária foram apreendidas 44 doses de heroína, 17 doses de cocaína, 60 euros em dinheiro, três balança de precisão, dois computadores e diverso material de corte e embalagem. A ação contou com o reforço do Posto territorial da GNR de Lordelo.

Os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Vila Nova de Famalicão.