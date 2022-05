GNR de Vila Verde condenado por perseguir três magistrados

Joaquim Gomes Hoje às 15:34 Facebook

Carlos Lima, guarda da GNR de Vila Verde, foi condenado pelo Tribunal de Braga, na tarde desta quarta-feira, a quatro anos e quatro meses de prisão, suspensa por igual período, por crimes de perseguição a três magistrados da comarca vilaverdense.

Para Carlos Lima, de 38 anos, o Ministério Público tinha pedido pena de prisão efetiva, mas sem quantificar, uma vez que o guarda foi julgado sob acusações de perseguições, injúrias e difamações agravadas, visando uma juíza e dois procuradores,

O arguido terá perseguido e injuriado uma juíza e dois procuradores do MP de Vila Verde, ao sentir-se "injustiçado" em duas situações com intervenção daqueles magistrados.

A juíza Alda Sá Faustino concordou com o Ministério Público, considerando que os factos ficaram provados. Ainda assim, para o advogado dos procuradores, Ana Isabel Peixoto e Nuno Filipe Ferreira, uma pena suspensa seria suficiente.

Na origem do processo estão comentários, escritos na Internet, em que Carlos critica as decisões e a postura profissional dos três magistrados, em 2020, por ter sido condenado. Além disso, chegou a abordá-los pessoalmente, quando saíam do carro, junto ao Palácio da Justiça, em Vila Verde, e no restaurante onde costumam almoçar.