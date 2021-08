GNR desmantela estufa de canábis em Setúbal 

Rogério Matos Hoje às 18:08 Facebook

A GNR desmantelou uma estufa de canábis em Setúbal com um sofisticado equipamento utilizado para o cultivo. Não houve detenções.

A operação foi levada a cabo após uma denúncia que chegou à Guarda. Os militares deslocaram-se ao local e depararam-se com uma estufa de canábis com 12 plantas em elevado estado de maturação.

No espaço, foi apreendido o material usado no cultivo do produto estupefaciente, como um moinho elétrico industrial, extratores de ar, aparelhos de ar condicionado, tubos de ventilação ou luzes de aquecimento.

A GNR apreendeu ainda 145 gramas de liamba pronta a ser comercializada e material utilizado para o tráfico de droga, como balanças de precisão.