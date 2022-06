GNR desmantela rede de tráfico de droga que operava na região Norte desde Mirandela

Operação, que ainda decorre, já conta com seis detidos, que vão ser presentes a tribunal esta quinta-feira.

Uma elevado número de militares de várias valências da GNR estão envolvidos, desde a noite de terça-feira, numa operação no âmbito de um processo relacionado com o tráfico de estupefacientes para cumprimento de cinco mandados de detenção, nove buscas domiciliárias e 15 não domiciliárias, fruto de um trabalho de investigação do Núcleo de Investigação Criminal de Mirandela.

Até ao momento, foram detidas seis pessoas (cinco homens e uma mulher) que as autoridades acreditam pertencer a uma rede de tráfico de droga que operava em vários concelhos do Norte do país, sendo que o epicentro era no concelho de Mirandela (distrito de Bragança).

As buscas aconteceram nos concelhos de Mirandela, Valpaços, Chaves, Boticas e Vila Nova de Gaia, mas ainda não terminaram, confirmou ao JN, o comandante da GNR de Mirandela, Hugo Torrado.

Apesar de remeter para um comunicado a emitir nas próximas horas, a informação mais detalhada sobre o resultado desta operação, o comandante da GNR de Mirandela confirma que durante as buscas já foram apreendidas várias doses de cocaína, dezenas de pés de plantas de canábis, armas de fogo e viaturas.

Os detidos vão ser presentes ao tribunal judicial de Mirandela amanhã, para primeiro interrogatório e aplicação das medidas de coação