GNR desmantela rede que emprestava dinheiro e ameaçava quem não podia pagar

A GNR de Portalegre está a realizar, na manhã desta segunda-feira, uma operação que visa desmantelar uma rede que se dedicava a emprestar dinheiro a juros muito elevados, ameaçando depois quem não os conseguia pagar. Já há cinco pessoas detidas.

A operação, que ainda decorre, visou dar cumprimento a 22 mandados (cinco de detenção e 17 de buscas domiciliárias e não domiciliarias) em Alter do Chão e no distrito de Faro, no Algarve, e envolve cerca de uma centena de militares.

Os detidos são suspeitos de emprestar dinheiro a pessoas que não reuniam condições para aceder ao crédito bancário. Como é normal nestas redes, os juros cobrados eram muito elevados e, em de incumprimento, os devedores eram ameaçados.