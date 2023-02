GNR desmantelou grupo que assaltava estabelecimentos comerciais

R.P. Hoje às 16:27 Facebook

A GNR deteve quatro homens, com idades compreendidas entre os 18 e os 30 anos, por furtos em estabelecimentos comerciais, em Torre de Moncorvo.

No decorrer de uma investigação que durava há dez meses e na qual eram investigados crimes de furto qualificado ocorridos nos distritos de Viseu, Bragança, Castelo Branco, Guarda e Vila Real, os militares conseguiram identificar os suspeitos e localizar diverso material furtado.

Foram efetuadas 11 buscas (quatro domiciliárias e sete em veículos) dos quais resultou a apreensão de uma arma elétrica (taser), 200 euros em dinheiro, diverso material utilizado na prática dos crimes e objetos furtados. Apurou-se que um dos furtos aconteceu no passado sábado, no concelho de Chaves.

Esta ação contou com o reforço de militares da Unidade de Intervenção, Destacamentos de Intervenção dos Comandos Territoriais de Leiria, Viana do Castelo e de Viseu, bem como, dos Núcleos de Investigação Criminal (NIC) de Miranda do Douro e de Torre de Moncorvo do Comando Territorial de Bragança.