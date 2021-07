GNR desmantelou rede de tráfico de droga que abastecia em Mirandela e Viseu

Glória Lopes Hoje às 11:23 Facebook

Três homens, com idades compreendidas entre os 39 e os 68 anos, foram detidos por tráfico de estupefacientes, no concelho de Mirandela, numa operação da GNR levada a cabo pelo Núcleo de Investigação Criminal (NIC) na sexta-feira e no sábado.

Depois de presentes a primeiro interrogatório judicial foi decretada a prisão preventiva a dois dos suspeitos e o terceiro ficou sujeito a uma medida de coação menos gravosa, a de apresentações semanais e proibição de contactos com os restantes elementos da rede.

A investigação que vinha sendo realizada desde o final de 2019 permitiu desmantelar uma rede organizada de distribuição de cocaína e haxixe nos concelhos de Mirandela e Viseu. Segundo uma fonte da GNR um dos elementos do grupo adquiria cocaína e produzia canábis, que vendia a revendedores naqueles dois concelhos, que por sua vez faziam chegar diretamente a dezenas de consumidores residentes naquelas zonas.

Na sequência das diligências de investigação foi dado cumprimento a 3 mandados de detenção e 15 mandados de busca, que culminaram na detenção dos suspeitos e na apreensão de 80 doses de cocaína, 102 doses de canábis, oito plantas de canábis e 6 505 euros em numerário, bem com 38 mil dólares falsos, seis armas de fogo, 74 munições de vários calibres e diverso material associado ao tráfico, desde balanças até três automóveis e vários equipamentos de armazenamento de informação digital e ainda objetos e produtos destinados à plantação, preparação e embalamentos de produtos estupefaciente.

A operação contou com o reforço da estrutura de Investigação Criminal da GNR dos Comandos Territoriais de Bragança, Vila Real e Viseu, dos Destacamento de Intervenção (DI) de Bragança e Vila Real e da Unidade de Intervenção (UI), bem como com o apoio da Polícia de Segurança Pública (PSP).