GNR detém casal com covid-19 a passear em Resende 

Sandra Ferreira Hoje às 17:22 Facebook

Twitter

Partilhar

Um homem de 26 anos e a mulher de 25, com covid-19, foram detidos na passada terça-feira por terem violado o confinamento obrigatório no domicílio, decretado pela Autoridade de Saúde Pública.

De acordo com a GNR, o casal, já referenciado por incumprimento do confinamento, foi detido no centro da vila de Resende, a passear com o filho de quatro anos de idade.

Após terem sido reunidas as condições de segurança, o casal e a criança foram encaminhados para casa, numa ambulância dos bombeiros voluntários de Resende.

Os detidos foram constituídos arguidos, e os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial de Lamego.