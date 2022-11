GNR detém mulher que atropelou mortalmente idoso e fugiu sem parar

T. R. A. Hoje às 13:00 Facebook

A GNR deteve uma mulher de 32 anos por homicídio por negligência em acidente de viação e omissão de auxílio, no concelho de Silves. No dia 16 de novembro, atropelou um peão, que viria a falecer no local, e fugiu. Quando ontem foi localizada, o carro já tinha sido reparado.

O caso ocorreu há duas semanas na Estrada Nacional 269, na zona de Algoz, em Silves. Um homem de 69 anos foi violentamente colhido por um veículo que circulava naquela via. O condutor suspeito prosseguiu viagem sem providenciar o socorro à vítima, que acabaria por falecer no local.

Após várias diligências de investigação, a GNR conseguiu identificar e localizar o veículo interveniente no acidente. Na terça-feira, o carro, cujos danos decorrentes do sinistro já tinham sido reparados, foi apreendido e a condutora foi identificada.

A suspeita foi constituída arguida e os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial de Silves. A investigação estava a cargo do Núcleo de Investigação de Crimes em Acidentes de Viação (NICAV) do Destacamento de Trânsito de Faro e contou com o reforço do Núcleo de Apoio Técnico (NAT) de Portimão, que procedeu à inspeção ao veículo.