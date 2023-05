GNR detém suspeito de esfaquear três pessoas em Vialonga

JN/Agências Hoje às 01:48 Facebook

Um homem de 28 anos foi detido pela GNR suspeito de ter esfaqueado três pessoas, tendo duas ficado em estado grave, após desacatos em Vialonga, concelho de Vila Franca de Xira.

O incidente ocorreu junto a um estabelecimento comercial de Vialonga, distrito de Lisboa, pelas 18.30 horas de terça-feira, com um homem a desferir diversos golpes com uma arma branca no pescoço e cabeça de outros três homens, referiu fonte da GNR.

Duas das vítimas ficaram em estado grave e foram transportadas para o Hospital de São José, em Lisboa, enquanto a terceira vítima, considerada ferido leve, foi encaminhado para o Hospital de Vila Franca de Xira.

O suspeito, de 28 anos, foi detido pela GNR, referiu fonte desta força de segurança à agência Lusa.

Devido ao tipo de crime, foi contactada a Polícia Judiciária (PJ), acrescentou.