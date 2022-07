GNR deteve 12 pessoas por tráfico de droga no Sumol Summer Fest

Roberto Bessa Moreira Hoje às 11:49 Facebook

Várias centenas de doses de drogas foram apreendidas num festival de música que decorreu na Ericeira, concelho de Mafra. Mais de 50 festivaleiros apanhados na posse de haxixe, liamba e MDMA.

A GNR deteve 19 pessoas durante o Sumol Summer Fest, festival de música que, no último fim de semana, decorreu na Ericeira. Quase todas as detenções estiveram relacionadas com o tráfico de drogas, que estiveram ainda na origem de 58 contraordenações. Centenas de doses de haxixe, liamba e MDMA foram apreendidas.

O Sumol Summer Fest prolongou-se de sexta-feira a domingo e foi sempre alvo daquilo que a GNR de Mafra classificou de "operação especial de prevenção criminal". Além dos militares de Mafra, também guardas dos destacamentos de Sintra, de Trânsito de Torres Vedras, de Intervenção de Lisboa, do Grupo de Intervenção e Cinotécnica e do Grupo de Intervenção de Ordem Pública (GIOP) mantiveram-se, em permanecência, no recinto do festival.

No final dos três dias, a GNR deteve 19 festivaleiros, entre os 19 e os 37 anos, dos quais 12 por tráfico de drogas e dois por posse de arma proibida. Apreendeu ainda 448 doses de haxixe, 12 de liamba e 14 de MDMA e elaborou 58 autos de contraordenação por consumo de droga. Outras 32 multas foram emitidas por violação do Código da Estrada. As 58 pessoas que foram apanhadas na posse de pequenas quantidades de droga para consumo serão notificados para comparecer na comissão de disuasão da toxicodepência e poderão enfrentar um processo judicial.

O Sumol Summer Fest atraiu ao Ericeira Camping nomes como Burna Boy, Piruka, Trippie Redd ou Nenny.