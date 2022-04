GNR deteve cinco suspeitos por alegado tráfico de estupefacientes em Seia

JN/Agências Hoje às 14:46 Facebook

A GNR deteve cinco suspeitos, três homens e duas mulheres, com idades entre 17 e 60 anos, por alegado tráfico de estupefacientes no concelho de Seia, distrito da Guarda.

Segundo o Comando Territorial da GNR da Guarda, aos suspeitos, que foram detidos na terça-feira, foram apreendidas 540 doses de heroína, 430 doses de cocaína, quatro viaturas ligeiras, 38 cartuchos de 12 milímetros, 12 telemóveis e 425 euros.

A GNR referiu em comunicado enviado à agência Lusa que os três homens e as duas mulheres foram detidos, através do Destacamento Territorial de Gouveia, "no decorrer de uma investigação por tráfico de estupefacientes, que decorria há cerca de um ano".

No âmbito da operação, "os militares da Guarda efetuaram diversas diligências que permitiram identificar e localizar os cinco suspeitos que efetuavam a venda do produto estupefaciente".

A ação da GNR culminou no cumprimento de cinco mandados de detenção e de nove mandados de busca, cinco domiciliárias e quatro em veículos, que permitiram apreender diverso material que estava na posse dos suspeitos.

"Os detidos foram constituídos arguidos e presentes ao Tribunal Judicial de Seia, sendo que às duas mulheres e a um dos homens foi-lhes aplicada a medida de coação de prisão preventiva, e aos dois outros suspeitos a medida de coação de apresentações semanais no posto policial da área de residência".

A GNR lembrou que com a realização destas operações "pretende combater a criminalidade e fortalecer o sentimento de segurança da população, procurando, ainda, prevenir ilícitos criminais".