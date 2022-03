GNR deteve incendiário a atear fogo florestal em Valença

Um homem de 43 anos foi detido quando ateava um fogo florestal em Gandra, Valença.

Segundo comunicado divulgado pelo Comando Territorial da GNR de Viana do Castelo, através do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de Valença, o suspeito terá sido avistado nas proximidades de um outro incêndio que destruiu cerca de 100 m2 de floresta.

Na sequência de uma ação de patrulhamento, os militares da GNR "verificaram um foco de incêndio junto a uma estrada florestal na localidade de Gandra, em Valença, tendo de imediato acionado os meios de emergência".

"No seguimento desta ação, foi verificado pelos militares que um homem tinha saído da zona de mato e que, após seguimento ao suspeito, foi visto a atear novo foco de incêndio com um isqueiro. O homem foi detido em flagrante e o isqueiro apreendido", informou, acrescentando que "o foco de incêndio, ainda a iniciar e com poucas proporções, foi extinto pelos militares".

O detido foi constituído arguido, e os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Valença.