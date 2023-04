GNR deteve jovem de 18 anos suspeito de 14 assaltos em Setúbal

A GNR deteve um jovem, com 18 anos, suspeito de 14 assaltos, em Azeitão, no concelho de Setúbal. O detido estava a ser investigado há cerca de um ano por um roubo à mão armada e foi possível relacioná-lo com 14 outros crimes.

De acordo com comunicado divulgado esta quinta-feira, pela GNR, o suspeito foi identificado após uma investigação que durava há cerca de um ano por um roubo com recurso a arma de fogo.

As diligências efetuadas permitiram relacioná-lo com "a prática de 14 crimes, entre os quais, ofensas à integridade física, furto qualificado e roubo". Ontem, e cumprindo um mandado de detenção e um mandado de busca domiciliária, a GNR apreendeu uma caçadeira, uma réplica de arma de fogo (revólver) em plástico, uma faca de abertura automática e diversos objetos relacionados com os assaltos.

A ação contou com o reforço do Grupo de Intervenção de Ordem Pública da Unidade de Intervenção, do Núcleo de Proteção Ambiental de Setúbal e dos postos territoriais da Quinta do Conde, de Sesimbra e de Azeitão.

O detido foi ouvido no Tribunal Judicial de Setúbal, onde lhe foi aplicada a medida de coação de prisão preventiva.