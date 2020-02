Divulgadas fotos dos 18 cães subnutridos do cavaleiro João Moura

Tiago Rodrigues Hoje às 16:12 Facebook

Twitter

Partilhar

A GNR divulgou esta quinta-feira, em comunicado, as imagens dos 18 cães da raça Galgo com sinais evidentes de subnutrição, resgatados na quarta-feira da herdade do cavaleiro João Moura, em Monforte.

O cavaleiro João Moura, de 59 anos, foi detido na quarta-feira e saiu em liberdade depois de ser ouvido em tribunal por alegado crime de maus tratos a animais de companhia, nomeadamente cães e cavalos.

Após ser interrogado no Tribunal de Portalegre, foi constituído arguido e saiu em liberdade com Termo de Identidade e Residência.

A detenção surge após uma denúncia anónima que originou uma investigação levada a cabo pelo Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente (SEPNA) da Guarda Nacional Republicana (GNR).

No comunicado, em que não é identificado o arguido no caso, a GNR informa que "na sequência de uma investigação por maus tratos a animais de companhia, os militares apuraram que os referidos cães se encontravam subnutridos e que não lhes eram prestados os devidos cuidados de bem estar animal".

Na herdade do cavaleiro, em Monforte, foram recolhidos 18 cães da raça Galgo com sinais evidentes de subnutrição. O veterinário que acompanhou a operação confirmou o estado subnutrido dos animais, que ficaram à guarda do município.