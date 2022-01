GNR encerra espaço de incentivo à prostituição em Vieira do Minho

JN/Agências Hoje às 19:13 Facebook

Twitter

Partilhar

Um homem, de 56 anos, foi constituído arguido por lenocínio (incentivo à prostituição com fins lucrativos), no concelho de Vieira do Minho, distrito de Braga, anunciou esta segunda-feira a GNR, acrescentando que encerrou o estabelecimento.

"No decorrer da ação, foram identificadas nove mulheres, com idades entre os 24 e os 45 anos. Foram ainda identificados nove homens com idades entre os 22 e os 50 anos. O explorador do estabelecimento foi constituído arguido e o estabelecimento foi encerrado por ordem judicial", refere o Comando Territorial de Braga da GNR, em comunicado.

Esta força de segurança explica que, no âmbito de uma investigação de lenocínio, os militares "encetaram diligências policiais que culminaram no cumprimento de sete mandados de busca: uma domiciliária, quatro em veículos e duas em estabelecimentos".

Durante a operação, realizada no sábado, a GNR apreendeu 50 cartões com registo de consumo no estabelecimento e 3743 euros em dinheiro.

Os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Vieira do Minho.