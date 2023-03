GNR identifica suspeito de furto e recupera 4400 euros em dinheiro

JN Hoje às 14:59 Facebook

Twitter

Partilhar

A GNR constituiu arguido um jovem de 20 anos suspeito de um furto em Amarante e recuperou 4400 euros. Terá furtado 15 mil euros do interior de um veículo.

O crime ocorreu em janeiro e as diligências de investigação realizadas pelos militares do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de Amarante permitiram identificar e localizar o suspeito do furto.

Na altura em que foi abordado, o jovem de 20 anos tinha consigo 4400 euros em dinheiro que foram apreendidos.

PUB

O suspeito foi constituído arguido e os factos remetidos ao Tribunal Judicial de Amarante.