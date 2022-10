GNR identificou dois homens por 14 assaltos e recuperou dezenas de artigos

Reis Pinto Hoje às 14:56 Facebook

A GNR identificou dois homens, com 36 e 46 anos, suspeitos de 14 furtos em Mortágua e Santa Comba Dão. Foram recuperados dezenas de objetos furtados, incluindo um motor de barco.

As diligências, que decorreram ao longo de oito meses, envolvendo diversos furtos em residências, oficinas e armazéns agrícolas, foram da responsabilidade do Núcleo de Investigação Criminal de Santa Comba Dão e da Equipa de Investigação e Inquéritos do Posto Territorial de Mortágua.

No passado sábado, foram realizadas sete buscas (três domiciliárias e quatro em veículos), que culminaram com a apreensão de motores de rega, rebarbadoras, berbequins, ciclomotores, bicicletas, guitarras, computadores e​​​​ máquinas fotográficas.

Do extenso rol de objetos furtados constam, ainda, aquecedores, rádios, moto roçadores, rachadores de lenha, máquinas de costura, bombas submersíveis, máquinas de café, um motor de barco, alambiques, motosserras, televisores, vários artigos de decoração.

Os suspeitos foram constituídos arguidos e os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Santa Comba Dão.