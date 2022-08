GNR interceta sete suspeitos em casos de abuso sexual no Meo Sudoeste 

A GNR intercetou sete indivíduos por suspeitas de abuso sexual de uma menor de 17 anos no campismo do festival de música Meo Sudoeste, em Odemira. Outra jovem queixou-se à organização de abusos por elementos do mesmo grupo.

Ao que o JN apurou, uma das alegadas vítimas viria a reconhecer um dos suspeitos como sendo o autor dos abusos sexuais, cometidos na sua tenda, durante a madrugada de quarta-feira.

A Diretoria do Sul da Polícia Judiciária está a investigar os casos e não são conhecidas detenções até à tarde desta quinta-feira.

Os abusos sexuais ocorreram por volta das 2.30 horas desta quarta-feira. A vítima estava sozinha na tenda de campismo do festival, que decorre na Herdade da Casa Branca, na Zambujeira do Mar.

O alerta foi dado à GNR, que tem um posto de comando montado no local e várias patrulhas. Os militares do Grupo de Intervenção de Ordem Pública (GIOP) da GNR intercetaram sete suspeitos, todos eles maiores de idade, por suspeitas na participação no crime.

A rapariga foi assistida no hospital de campanha montado no recinto e, depois transportada pelo INEM para o hospital, a fim de realizar exames médicos que vão servir como provas para o inquérito crime por abusos sexuais.

A Diretoria do Sul da Polícia Judiciária, competente para investigar crimes sexuais, foi informada do caso e partiu de imediato para o terreno. Segundo as informações recolhidas pelo JN, o suspeito que foi reconhecido pela alegada vítima está à guarda da PJ, desconhecendo-se, porém, se foi ou não formalmente detido.