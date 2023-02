GNR recupera carros, peças de joalharia e relógios furtados

JN Hoje às 10:30 Facebook

A GNR de Santo Tirso, com apoio de militares da Trofa, deteve em flagrante um homem de 27 anos por furto de veículo e posse de material furtado, no concelho da Trofa.

Após denúncia do furto de um veículo, os militares do Núcleo de Investigação Criminal conseguiram deter o suspeito em flagrante, quando se fazia transportar numa viatura que havia sido furtada momentos antes. No seguimento da ação policial, foi realizada uma busca domiciliária, onde foi possível apreender e recuperar o seguinte material:

· 15 relógios;

· Oito doses de haxixe;

· Quatro doses de cocaína.

· Duas viaturas;

· Uma chave de um veículo;

· Uma gazua;

· Diversas peças de bijuteria, joalharia e óculos;

· Diverso vestuário e acessórios;

GNR recuperou dois carros e diverso material furtado Foto: DR

Os objetos recuperados, que haviam sido furtados nos concelhos da Trofa, Valongo e Porto, cujo valor ascende aos 12 mil euros, bem como as viaturas recuperadas foram entregues aos seus legítimos proprietários, revela a GNR em comunicado.

O detido, com antecedentes criminais por ilícitos da mesma natureza e que estava sujeito à medida de coação de obrigação de permanência na habitação, foi presente no Tribunal de Instrução Criminal (TIC) de Matosinhos, onde lhe foi aplicada a medida de coação de prisão preventiva.