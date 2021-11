GNR recupera material furtado a empresa de Macedo de Cavaleiros

JN/Agências Hoje às 11:54 Facebook

Twitter

Partilhar

A GNR anunciou, este domingo, a recuperação de material furtado de uma empresa do concelho de Macedo de Cavaleiros, distrito de Bragança, acrescentando que o furto causou um prejuízo de 100 mil euros.

Em comunicado, esta força de segurança indica que "apreendeu diverso material furtado, num valor estimado de 15 mil euros, em Macedo de Cavaleiros".

"No âmbito de uma investigação que decorre desde 2018 por furto a uma empresa, foi possível apurar que a subtração resultou num prejuízo de 100 mil euros. Após diligências policiais, foi dado cumprimento a 13 mandados de busca, dos quais duas domiciliárias e 11 em veículos, nas localidades de Macedo de Cavaleiros e Carrazeda de Ansiães, onde foi recuperado diverso material furtado", diz a GNR.

Os militares apreenderam um motociclo e um semirreboque "por suspeitas da prática do crime de tráfico e viciação de veículos".

A GNR conta que no decorrer da investigação "já tinham sido identificados e constituídos arguidos dois homens, ambos com 38 anos, tendo sido aplicada a medida de coação de termo de identidade e residência".

Os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial de Macedo de Cavaleiros.

A operação contou com o reforço da estrutura de Investigação Criminal do Comando Territorial de Bragança, da Secção Cinotécnica de Bragança, do Destacamento Territorial de Bragança e de Mirandela.