GNR recupera três perdigueiros furtados no Alentejo

Três cães furtados em Reguengos de Monsaraz e Redondo foram recuperados pela GNR de Elvas. Um homem de 28 anos, que estava na posse dos canídeos, foi identificado.

A GNR recebeu duas denúncias por furto de três cães da raça Braco Alemão, mais conhecidos por perdigueiros ou pointer alemães, nas localidades de Reguengos de Monsaraz e de Redondo, no distrito de Évora. Os miliares, com a colaboração do Serviço da Proteção da Natureza e do Ambiente (SEPNA) do Destacamento Territorial de Elvas, realizaram diligências que possibilitaram identificar um suspeito do furto.

No dia 24 de abril, o homem, de 28 anos, foi localizado na localidade de Terrugem, Elvas. Tinha consigo cães que, através da leitura do chip, foi possível identificar como os animais furtados.

Os cães foram entregues aos legítimos proprietários. O homem foi identificado e os factos foram comunicados ao tribunal.