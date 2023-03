GNR recuperou furgão e escavadora furtados em Grândola

JN Hoje às 16:22 Facebook

A GNR recuperou um furgão e uma máquina agrícola, que haviam sido furtados no concelho de Grândola.

Após diligências efetuadas por militares do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de Grândola, esta terça-feira, foi possível apurar que os bens haviam sido transportados para a localidade de Coruche. Após terem identificado o local onde estavam guardados, os militares recuperaram os artigos furtados .

Os bens, valiam cerca de 15 mil euros, foram entregues ao seu legítimo proprietário e os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Grândola.

A ação contou com o reforço do NIC de Coruche e do Posto Territorial de Salvaterra de Magos.