GNR resgata cães num terreno abandonado em Palmela

Rogério Matos Hoje às 14:47 Facebook

Twitter

Partilhar

O Núcleo de Proteção Ambiental da GNR de Palmela resgatou três cães que se encontravam num terreno abandonado. Não tinham chip de identificação e eram alimentados por vizinhos.

A ação decorreu este sábado na localidade de Quinta do Anjo. Na sequência de um mandado de busca, foi possível apurar-se que se encontravam três cães abandonados num terreno contíguo a uma residência devoluta e que estavam a ser alimentados, há algum tempo, por residentes locais.

No seguimento da ação, foi possível apurar-se ainda que os cães não tinham sistema de marcação (chip), informa a GNR. Os canídeos foram resgatados e entregues ao Centro de Recolha Oficial de Animais (CROA) do Canil Municipal de Palmela, que colaborou na realização das diligências policiais com uma equipa.